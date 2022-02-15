Политика

Наталья Федорова прокомментировала законопроект об организации местного самоуправления

Глава Псковского района Наталья Федорова в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля прокомментировала проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«В моем представлении на территории муниципалитета должен быть один руководитель, должна быть сеть помощников, которые вместе решают проблемы. В данном случае хотелось бы, чтобы законопроект отражал улучшенное межведомственное взаимодействие. Не секрет, что сейчас часто нам приходится сталкиваться с проблемами, которые возникают на разных структурных уровнях — это получение каких-то сведений, непрямое подчинение каких-то структур. Объединение, централизация власти должно помочь в решении проблем», — сказала она.

По ее словам, когда одни волости дотационные, а другие обладают достаточно хорошим бюджетом, это вызывает ряд определенных вопросов. «Должен ли больше одним помогать? Или должен больше в другие вкладываться? Понимаем, что одинаково должны работать на всей территории. Возможно, что централизация позволит объединить усилия, выровнять, дать больше возможностей всем», — сказала она.

«Наталья Анатольевна правильно сказала о том, что возможность объединить усилия, решать проблемы всего муниципального округа и предоставляется этим федеральным законом», — поддержал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.