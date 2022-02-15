Мы на местах должны работать с населением — глава Круппской волости

Глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля прокомментировала проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Светлана Жирнова, что в дальнейшем территориальные округа должны работать для населения, заниматься хозяйственной деятельностью. «Должны быть не политиками, а хозяйственниками, — подчеркнула она. — Если это будет — это самый большой плюс».
Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.
Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.