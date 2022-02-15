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Политика

Мы на местах должны работать с населением — глава Круппской волости

16.02.2022 15:59|ПсковКомментариев: 0

Глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля прокомментировала проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Что мы решим этим законом? Вы не представляете, на сколько много сейчас сельские поселения занимаются нормативной базой. Мы сейчас вынуждены издавать свои постановления, свою нормативную базу. Вынуждены заключать договоры с юристами. Примерно 50% своего времени, как минимум, тратим на то, чтобы создавать свою нормативно-правовую базу. Это неправильно. Мы на местах должны работать с населением», — сказала она.

Светлана Жирнова, что в дальнейшем территориальные округа должны работать для населения, заниматься хозяйственной деятельностью. «Должны быть не политиками, а хозяйственниками, — подчеркнула она. — Если это будет — это самый большой плюс».

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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