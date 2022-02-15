Политика

В Псковской области будет работать одноуровневая система местного самоуправления — Александр Котов

В Псковской области будет работать одноуровневая система местного самоуправления. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля, комментируя проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«В стране уже есть примеры (в Новгородской области — ред.), когда система местного самоуправления работает именно таким образом, как она прописана в проекте федерального закона. Уже созданы эти муниципальные округа решениями представительных органов местного самоуправления. Это система работает. Наверное, на первых порах они, может быть, сталкиваются с какими-то трудностями, которые потом можно шлифовать. И я уверен, что и у нас, когда будет принят федеральный закон, эта система будет работать. И граждане, самое главное, не будут испытывать неудобств, связанных с обращениями в органы местного самоуправления», — сказал Александр Котов.

«Сегодня существует более 1800 нормативных документов, регулирующих работу местного самоуправления. И, как мы видим, изъянов достаточно. Поэтому пришло время принять этот законопроект», — добавил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.