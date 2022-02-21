Политика

Большой политический поход в соцсети

Социальные сети – весьма эффективный инструмент для формирования политического имиджа. Все большее количество политических деятелей всех рангов и уровней прибегают к их использованию. Это и понятно, ведь аудитория соцсетей растет с каждым днем, к тому же, там гораздо проще и быстрее можно сформировать собственный «образ» в зависимости от существующих целей и мотивов.

Интернет-пространство в общем и социальные сети, в частности, являются эффективным инструментом в формировании политической силы любого субъекта политики. Уже понятно, что это современный и весьма долговременный тренд. Соцсети наиболее активно используются при подготовке различных выборов всех уровней. С высокой долей уверенности можно делать прогноз, что эта тенденция продолжится в ближайшие годы, вне зависимости от чьего-либо желания или нежелания. Вот и псковским политикам выбирать не приходится - они массово активизируют свою работу в соцсетях перед сентябрьскими выборами.

Большинство псковских политиков уже давно создали по несколько аккаунтов в разных соцсетях. Многие активизировались к прошлогодним большим сентябрьским выборам - в Госдуму и Псковское областное Собрание. Предлагаю поговорить о тех, кто буквально сегодня пытается запрыгнуть в последний вагон, регистрируясь в Instagram, ВКонтакте и других сетях перед предстоящими выборами в Гордуму и другие органы местного самоуправления.

В начале февраля в Instagram появился официальный аккаунт депутата Псковской городской думы, директора МП Пскова «Горводоканал» Константина Болотина. Можно предположить, что этот шаг, очевидно, связан с предстоящими выборами. Страницы «Горводоканала» есть в соцсетях уже давно, а вот личной - не было. В описании его личной страницы первой строкой отмечен депутатский статус, а только затем должность в предприятии. Ссылка в шапке профиля ведет на сайт Гордумы, точнее на личную карточку депутата. Видимо, чтобы подписчикам и потенциальным избирателям было удобно ознакомиться с биографией и заслугами Константина Болотина.

В первом приветственном посте депутат сразу отметил, что готов рассмотреть любые обращения граждан через Instagram, и заверил, что ни одно не останется без должного внимания. Что касается ведения своей страницы, пока у Константина Болотина получается весьма неплохо. Публикации носят регулярный характер, нет официальных скучных постов «для галочки» с заседаний комитетов и сессий Гордумы. Депутат делится с подписчиками красивыми фотографиями города, рассказывает о своих домашних питомцах. По уже модной сложившейся среди псковских политиков традиции, делится рецептами и показывает, что готовил на выходных.

По профилю видно, что депутат имеет хорошие представления о функционале соцсети. Он не просто выкладывает фото в ленту, но и в меру пользуется эмодзи, постит сторис и использует популярный сейчас в Instagram видео формат Reels. Это короткие видео под музыку, как в TikTok, которые позволяют бесплатно привлекать дополнительных подписчиков на страничку. Например, сейчас у Константина Болотина 162 подписчика, однако один из его Reels набрал почти 700 просмотров. Уж не знаю, ведет ли он сам соцсети, или кто-то ему помогает – в целом, выходит весьма неплохо. Если он будет продолжать в том же духе, то быстрый прирост подписчиков гарантирован.

Еще один депутат, который ворвался в Instagram около 10 недель назад – депутат Гордумы, заместитель главы города Сергей Гаврилов. Справедливости ради, я сразу скажу, что это не первая попытка политика освоить инстаграм. Правда, прежде она особым успехом не увенчалась. Первый профиль, который мне удалось найти, был создан еще в далеком 2018 году. На странице выложено всего 9 фото с официальных встреч и мероприятий. А общий срок активного ведения длился около трех месяцев. Затем страница была заброшена, хотя на нее все еще подписаны более 300 человек.

Новая страница Сергея Гаврилова была создана еще летом 2020 года. По содержанию постов видно, что создавалась она именно для участия в выборах. Первые несколько публикаций содержат подробную справку о депутате с биографией, указанием избирательного округа и другой политической информацией. Судя по тому, что к постам депутат прикладывал ссылки на различные сайты, о том, как работает Instagram, знал он немного. В публикациях соцсеть не позволяет оставлять активные ссылки ни на какие сторонние ресурсы.

За один день в июне 2020 года в профиль махом загрузили 12 постов, после чего подписчиков ждало молчание длиною в полтора года. И вот в декабре 2021 работа вновь закипела. Общий дизайн постов кардинально изменился. Заметно, что над страницей поработали специалисты. С тех пор публикации выходят более-менее постоянно. Однако странице, очевидно, не хватает жизни. В основном, подписчики видят только фото с официальных встреч, собраний и совещаний, лишь иногда Сергей Гаврилов делится в сторис фотографиями с рыбалки. Но, похоже, третья попытка влиться в ритмы соцсетей все же сработала – сейчас в Instagram депутата почти 2 тысячи подписчиков.

Депутат Гордумы, который начал вести свою страницу буквально месяц назад, – Александр Баев. Пока на странице всего шесть публикаций. Зато по ним видно, что политик ведет социальные сети самостоятельно. Он рассказывает в постах только о своей партийной и депутатской деятельности. Однако они написаны простым и понятным языком. Такое всегда привлекает электорат. Нужно немного поработать над дизайном, шапкой профиля, сменить аватарку на полноценный портрет в анфас, и вполне можно претендовать на выстраивание доверительного контакта с аудиторией.

Профиль Александр Баева демонстрация того, что активно работать с соцсетями в этой предвыборной гонке собирается и оппозиция, а не только партия власти. Понятно, что такую работу нужно было начинать заблаговременно. Но, в любом случае, хорошо, что политики понимают, что без активной агитации в интернете выиграть выборы будет куда сложнее. Сегодня именно социальные сети позволяют гражданам наиболее быстро и эффективно доносить до власти свои интересы и выстраивать доверительные отношения с политиками, хоть и виртуальные.

Всплеск политической активности можно заметить и на странице новоиспеченного депутата Татьяны Пасман, которая совсем недавно вступила полномочия, заняв в гордуме место Дмитрия Пермякова. Аккаунты у депутата есть уже давно, однако она не занималась их ведением с 2020 года. А все посты до этого момента, скорее, были личным фотоальбомом, где хранились селфи и фотографии с семьей.

Четыре недели назад в Instagram Татьяны Пасман появилась первая политическая публикация на тему вступления в должность депутата. Судя по всему, отдавать свой мандат она никому не собирается и, возможно, примет участие в сентябрьских выборах. Вероятно, в ближайшие месяцы ее социальные сети ждет большое преображение.

Часть действующих депутатов на протяжении последних нескольких лет активно ведут социальные сети, поэтому особенного всплеска активности на их страницах мы не увидим. Они и так практически ежедневно выкладывают новые посты и поддерживают контакт с аудиторией. К таким депутатам можно отнести Елену Полонскую, Галину Неваленную, Григория Староненкова, Валерия Тюменцева и несколько других. При подготовке материала, я просмотрела страницы всех действующих депутатов Гордумы в социальных сетях. По ним сразу видно, что некоторые в предстоящих выборах участвовать вовсе не собираются.

Похожая тенденция наблюдается и среди политиков, которые собираются участвовать в выборах на посты глав районов Псковской области. В этом году они пройдут в Гдовском, Дедовичском, Палкинском, Плюсском и Островском районах.

В некоторых муниципалитетах ситуация еще непонятная, но есть и те, кто уже начал полное освоение соцсетей. Например, действующий глава Островского района Дмитрий Быстров создал профиль в Instagram ровно неделю назад. Сразу видно, что он отлично понимает, как работает соцсеть. За это время он выложил несколько официальных постов, красивую фотографию Острова, познакомил подписчиков со своей дочерью. Пока контент получается очень сбалансированным. На его страничку уже подписались почти 150 человек.

Прямое доказательство того, что люди в районах также активно пользуются соцсетями. Тренд на интернет-общение с властью распространился по всей Псковской области очень быстро.

Начинает думать о предстоящих выборах и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. Он еще не успел ничего опубликовать, да и страницу до конца не оформил. Однако курс на предстоящих выборах понятен.

Хотя Геннадий Афанасьев пока не ведет соцсети, он уже понял, с кого ему стоит брать пример в этом деле. В Instagram он подписан всего на двух человек. Один из которых – губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Использование социальных сетей, как канала коммуникации, стало неотъемлемой частью политического процесса в целом и предвыборных кампаний в частности. Активное ведение личных страниц однозначно помогает политикам в предвыборной гонке и увеличивает число активных избирателей.

С развитием электронного голосования избирательный процесс может практически полностью перекочевать в Сеть. Сейчас всем политикам, как никогда, важно активно и правильно вести свои социальные сети. При создании аккаунтов важно ставить задачу по созданию и поддержанию образа современного, коммуникабельного, энергичного и ответственного руководителя.

Ксения Журавкова