Политика

Елена Полонская поддержала кандидатуру Валерия Филимонова на пост секретаря Псковского городского отделения ЕР

Глава Пскова Елена Полонская поддержала кандидатуру помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерия Филимонова на пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России».

«В партии "Единая Россия" ежегодно проходят ротации секретарей, членов местного политсовета. Я считаю, что нам необходимо двигаться с вами дальше. Дать возможность новым партийцам проявить себя в качестве секретаря городского отделения партии "Единая Россия" и продолжить начатую работу. Мы всегда будем поддерживать Валерия Филимонова и будем находиться рядом с ним!» - отметила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 21 февраля, в Пскове проходит XXVII конференция городского местного отделения политической партии «Единая Россия», на которой изберут секретаря Псковского городского местного отделения ЕР.

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Напомним, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал к избранию на этот пост Валерия Филимонова.