Политика

Итоги пятилетней работы подвели на конференции Псковского городского отделения «Единой России»

Итоги работы с ноября 2016 года по январь 2022 подвели на конференции Псковского городского отделения «Единой России» сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская отметила, что за прошедшее время члены партии вывели работу на новый качественный уровень.

Во время пандемии, к которой «никто не был готов», партийцы в свое нерабочее время помогали горожанам, «ставя под угрозу свое здоровье и здоровье своей семьи», подчеркнула Елена Полонская.

За время пандемии члены «Единой России» приняли 20 тысяч звонков от псковичей. Также оказывали внимание и помогали медицинским работникам, доложила секретарь отделения.

В Пскове члены партии создали первую в стране семейную приемную, а также штаб общественной поддержки, в который вошли 60 организаций.

500 родителей приняли участие в родительской экспертизе. Этот проект также реализовался впервые в стране и позволил контролировать качество питания школьников, подчеркнула Елена Полонская.

Кроме того, партийцы провели более 5 тысяч встреч во дворах с избирателями. В итоге удалось сформировать 10 тысяч заявок на участие в программе формирования комфортной городской среды, а также 750 заявок на участие в программе газификации.

Елена Полонская добавила, что члены «Единой России» были первыми, кто провел всероссийский субботник, в котором приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и неравнодушные граждане.

Работу городского отделения партии за прошедшие пять лет все ее члены единогласно признали удовлетворительной.