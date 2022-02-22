Политика

«Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Мы начинаем обзор политических событий за неделю. На календаре сегодня интересная дата – палиндром: 22.02.2022. В каком направлении ни читай – всё одно и то же: сплошь двойки. И, к слову, интернет изобилует якобы сделанными пророчествами Ванги и прочих нострадамусов на тему того, что же будет, когда встанут в ряд все эти циферки. Во всякую эзотерику и прочую чепуху мы, разумеется, не верим, однако ищем ответ на вопрос «Что же будет с Родиной и с нами», и вот тут констатируем, что сейчас имеем дело с событиями поистине историческими и судьбоносными – к бабке не ходи, последствия будут грандиозные.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.

С их руководителями подписаны соответствующие бумаги – соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Решение, о неизбежности которого говорили давно, принято на фоне обострения ситуации в Донбассе и концентрации в этом районе вооруженных сил. Подписанию указов предшествовало обращение президента России к нации, в котором Владимир Путин вновь, как и в той известной своей статье, изложил собственное видение истории Украины, высказался на тему неправоты Ленина и прочих советских руководителей, по сути, создавших современную Украину, еще пообещал покарать виновных в трагедии восьмилетней давности в Одессе и дал оценку действиям нынешних киевских, да и не только киевских, властей.

Владимир Путин: Хочу четко, прямо сказать, в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать. Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и в 2015 годах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним.

Обращению и подписанию указов предшествовало заседание Совета безопасности. И это был тот нечастый случай, когда заседание Совбеза нам показали. Знаете, многие годы наблюдатели пытаются представить, как в Кремле принимаются стратегически важные решения – описываемая картина выглядит так: Путин слушает свой «ближний круг» – этих, вот этих, а потом еще и вот тех. После чего принимает решения.

В соответствии с этими представлениями всё это и выглядело. Президент вызывал по очереди тех, кого в разных рейтингах ведущих политиков относят к ТОП-20 – то есть к персонам с очень сильным влиянием, и все они, обладатели высоких должностей и статусов, делали в общем-то одно и то же. Клеймили киевский режим и Запад, упрекали последний в том, что пользуясь словами министра иностранных дел Сергея Лаврова, тот не придерживается понятий – одного из главных принципов: пацан сказал – пацан сделал. И вот высказав этот набор, все давали ответ на главный вопрос: надо ли признавать независимость ДНР и ЛНР. И тут царило единодушие: разумеется, надо! Хотя, некоторые, как, например, директор службы внешней разведки и экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин, пошли даже дальше.

С. Нарышкин: … В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.

В. Путин: Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет республик? Говорите прямо.

С. Нарышкин: Я поддержу предложение о признании…

В. Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Евгеньевич.

С. Нарышкин: Поддерживаю предложение…

В. Путин: Так и скажите: да или нет.

С. Нарышкин: Так и говорю: поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

В. Путин: Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.

С. Нарышкин: Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

В. Путин: Хорошо. Спасибо. Садитесь.

Реакция на вчерашние события была более чем предсказуемой и ожидаемой. Как говорится, «Урра!» из глотки патриота, «Долой!» из глотки бунтаря.

Как и в 2014-м, при присоединении Крыма, наблюдаем консенсус представителей «партии власти» и системной оппозиции – представители большинства политических сил заявляют о поддержке решения президента.

Оперативно эту позицию вчера вечером высказал сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Процитирую фрагмент его комментария, полностью опубликованного на ПЛН. «Решение признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают».

Под стать и другие комментарии - мол, давно пора было вернуть эту землю себе, Россия своих в беде не бросает – защитит, накормит, обеспечит безопасность. Что уже и наблюдаем. Это я про начатую еще на прошлой неделе эвакуацию жителей Донбасса и решение выплатить каждому по 10 тысяч рублей. Покинувших Донбасс людей принимают в нескольких регионах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности принять у нас сейчас до 400 беженцев. По поручению глав региона уже подготовлены пункты временного размещения людей. Что касается россиян, то по данным ВЦИОМ, большинство поддерживает решение о приеме беженцев – ну, а вы свое мнение можете высказать на сайте ПЛН. У нас запущен опрос «Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?»

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Про реакцию на вчерашние события внутри российских элит мы сказали, а что касается позиции коллективного Запада, то он также ожидаемо обвинил Россию в нарушении норм права и нежелании урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Из псковских политиков резко критический комментарий по поводу произошедшего дал разве что только лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. По его мнению, политический ХХ век завершён, потсдамский мир 1945 года закончен — и война может начаться в любой момент.

Отмечу, что тему продолжают активно обсуждать — различные комментарии читайте на ПЛН и слушайте в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В центре нашего внимания — возможные сценарии развития событий, санкции и прочие неприятности. В чем это выразится и какими будут последствия – покажет время. Уж точно есть несколько возможных направлений, образно говоря, сейчас стоим на развилке – у камня: куда пойдем, что найдем или потеряем – неизвестно.

Теперь от событий глобальных - к нашим местным делам. В Пскове тоже происходят важные перемены.

Если описывать их совсем коротко, то главное можно обозначить так: Филимонов вместо Полонской. Если подробнее – то в партии «Единая Россия» продолжается процесс ротации. Мы об этом говорили, рассказывали о смене главного единоросса Великих Лук и не исключали аналогичных перемен в Пскове. То есть события последних дней нельзя назвать неожиданностью, по крайней мере, для наших слушателей «Эхо Москвы» в Пскове и читателей ПЛН. Так вот экс-руководитель Главного управления МЧС России по Псковской области генерал Валерий Филимонов избран новым секретарем псковского городского отделения «Единой России». На этом посту он сменил главу города Елену Полонскую. Это произошло вчера, по итогам голосования делегатов партийной конференции. Ну, а ранее соответствующие рекомендации дал президиум регионального политсовета.

Всё прошло спокойно, без лишних эмоций, единороссы благодарили Елену Полонскую за работу на посту секретаря организации, она в свою очередь поддержала кандидатуру Валерия Филимонова и сделала заявление в духе: нам необходимо двигаться с вами дальше и дать возможность новым партийцам проявить себя.

- Высокие, высокие отношения («Покровские ворота»)

И тут отмечу, что, во-первых, обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер поставил Валерию Филимонову максимально высокие +5: дескать, это успех и восхождение на муниципальный политический Олимп. А, во-вторых, телеграм-канал ПЛН пишет, что оперативной задачей генерала станет формирование команды «Единой России» на муниципальных выборах в Пскове в 2022 году. Вероятно, мы увидим его в числе кандидатов, а с учетом бэкграунда, достойно Филимонов будет смотреться и во главе списка «ЕР» - возможно, с перспективой занять пост главы Пскова.

Так или иначе, понятно, что сделанный единороссами шаг — это такая попытка усилиться перед выборами в Псковскую гордуму. А уж как это отразится на избирательной кампании и ее результатах, даст ли кадровое решение должный эффект — покажет время.

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Напоследок о других событиях псковской региональной политики. Губернатор Михаил Ведерников совершил рабочую поездку в Москву, где провел ряд рабочих встреч и консультаций, в том числе в администрации президента РФ и правительстве.

- В Москву ехать надо, в Москве вся сила («Брат»)

Если серьезно, то к теме работы с федеральным центром мы вернемся в ближайшее время — публикация выйдет на сайте ПЛН. Там же в четверг, 24 февраля, читайте сообщения об очередной сессии областного Собрания — полагаю, что там будет интересно: по крайней мере, некоторые вопросы дают основания считать именно так. Особо я выделил бы вопрос о проекте федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Мнения тут высказываются разные, порой диаметрально противоположные — а на минувшей неделе в пресс-центре ПЛН прошел большой круглый стол, в котором наряду с другими спикерами приняли участие председатель регионального парламента Александр Котов и глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Обсуждали ту самую реформу МСУ.

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Что до их коллег — депутатов-представителей партий, то коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко ездили на минувшей неделе в Великие Луки — напомню, в суде они продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов на одном из участков в «южной столице». В Луках суд завершился не в пользу зюгановцев, однако они будут подавать апелляцию в областной суд.

В региональном отделении ЛДПР проводили агитационный автобус партии, а лидер организации Антон Минаков сегодня отвечал на наши вопросы в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове — говорили про отношение к признанию ДНР и ЛНР, Владимира Жириновского, подготовку к выборам. Если пропустили эфир — можете найти запись на ПЛН или на нашем ютуб-канале.

Тем временем депутат, руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак озадачился, по его выражению, «пугающей статистикой» закредитованности наших сограждан, отчего выступил с инициативой провести кредитную амнистию и запретить микрофинансовые организации.

А завершают эту партийную перекличку «Новые люди». Псковские соратники основателя компании «Фаберлик» господина Нечаева продолжают активничать — там что ни день, то какая-то акция или тренинг.

Фото здесь и далее: группа «Новые люди. Псков и Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Намедни отрапортовали о проведении совместно со специалистом по эфирным маслам - здесь процитирую - мероприятия в рамках проекта «Здоровые чувства», направленного на восстановление обоняния после переноса коронавируса.

Судя по фотоотчету об акции, на запах к «новым людям» пришел и экс-кандидат в губернаторы Псковской области, бывший депутат областного Собрания Василий Бобалев.

Чего за 20 лет в псковской политике не видел, а вот чтоб партийная ароматерапия — это в первый раз. Думаю, именно этого в региональной политике только и не хватало.

Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.