Политика

В Псковской области скорректировали закон о системе органов исполнительной власти

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов одобрили изменения в региональный закон о системе органов исполнительной власти региона. Об этом с сессии областного Собрания, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Корректировки внесли для приведения законопроекта в соответствие с действующим законодательством. Так, из текста статей 23, 24, 39 исключают понятия «программа социально-экономического развития области», «программы развития приоритетных отраслей экономики», поскольку они не предусмотрены в настоящее время действующим федеральным законодательством.



Кроме того, статью 24 дополняют частью 2, которой предлагается государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере стратегического планирования устанавливать отдельным законом области. Таким образом, положения закона, регулирующие полномочия в сфере стратегического планирования, признаются утратившими силу.



Напомним, что в настоящее время на территории региона действует закон области от 24 сентября 2015 года № 1570-ОЗ «О стратегическом планировании на уровне Псковской области», который и определяет полномочия органов исполнительной власти области в сфере стратегического планирования.



Также областной закон привели в соответствие с федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», изложив его в новой редакции.



Законопроект единогласно приняли в двух чтениях.