Политика

Россия ведет не войну, а спецоперацию - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что решение России по Украине - это специальная операция.

В ходе общения с журналистами его спросили, можно ли говорить о том, что после объявленного решения Владимира Путина речь идет о войне.

«Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России», - цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.