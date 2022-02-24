Политика

Задачи Псковской городской Думы в 1789 году назвали архивисты

Историю органов местного самоуправления в Пскове напомнили в государственном архиве. Запись размещена в группе «Государственный архив Псковской области».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / Торговая площадь города Пскова, слева здание Псковской городской думы

21 апреля 1785 года Екатерина II утвердила «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи», ввели новые выборные городские учреждения. Распорядительным органом городского общественного самоуправления стала общая городская Дума. В состав ее входили: городской голова (председатель) и гласные от шести сословных групп («настоящие городские обыватели», купцы трех гильдий, ремесленники, записанные в цеха, иностранцы и иногородние, именитые граждане, посадские люди), которые избирались городским обществом раз в три года.

Дума занималась обеспечением городского населения продовольствием и припасами, предотвращением ссор и тяжб города с окрестными городами и селениями, разрешением спорных вопросов, возникавших в цехах и гильдиях. Она следила за сохранением порядка, охраной городских зданий, строительством нужных городу площадей, пристаней, амбаров, магазинов, а также увеличением городских доходов.

Рапорт псковского городского головы И. Посникова в Псковское наместническое правление о приведении к присяге гласных и первом заседании Псковской городской думы. 29 мая 1789 год

Первое известное по архивным документам заседание Псковской городской Думы состоялось 28 мая 1789 года.



После реформ Александра II в соответствии с «Городовым положением» гласные городских Дум избирались на 4 года. Городская Дума из числа гласных выбирала городского голову и городскую управу. В этот период она занималась вопросами: утверждение сметы доходов и расходов, благоустройство города, обеспечение народного продовольствия, охрана народного здравия, принятие мер по борьбе с пожарами, обеспечение развития местной торговли и промышленности и многими другими.

Органы городского самоуправления прекратили свою деятельность после создания местных органов советской власти в 1917 – 1918 годах. Первый созыв Псковской городской Думы современной истории сформировали в 1996 году.