Политика

Александр Козловский прокомментировал кадровые перестановки в псковском отделении ЕР

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский прокомментировал вступление в должность секретаря Псковского городского отделения партии Валерия Филимонова вместо главы города Пскова Елены Полонской. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Негативных последствий не будет. Валерий Игоревич (Филимонов - ред.) наш земляк, у него большой опыт организационной работы, его многие знают. Елена Александровна (Полонская - ред.) за все время руководства городским отделением показала себя настоящим партийцем, хорошим организатором. С ней было запущено много проектов, которые изначально стартовали в федеральном центре. Были проекты по поддержке семьи и детей, они сначала обкатывались у нас, а затем их, как основу, брали на федеральный уровень», - сказал гость студии.

Он также добавил, что партия благодарна Елене Полонской за то, что она активно принимала участие в жизни городского отделения ЕР.

«Время идет, у каждого есть свои цели, новые задачи. Все, что произошло, связано с дальнейшей работой Елены Полонской. Надеюсь, она не будет полностью выключена из работы отделения партии», - подытожил Александр Козловский.

Смотрите также Валерий Филимонов сменил Елену Полонскую на посту секретаря Псковского городского отделения ЕР

Напомним, 21 февраля экс-начальник регионального МЧС, помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерий Филимонов сменил Елену Полонскую на посту секретаря Псковского городского отделения «Единой России».