Александр Козловский прокомментировал кадровые перестановки в псковском отделении ЕР

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский прокомментировал вступление в должность секретаря Псковского городского отделения партии Валерия Филимонова вместо главы города Пскова Елены Полонской. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Он также добавил, что партия благодарна Елене Полонской за то, что она активно принимала участие в жизни городского отделения ЕР.
«Время идет, у каждого есть свои цели, новые задачи. Все, что произошло, связано с дальнейшей работой Елены Полонской. Надеюсь, она не будет полностью выключена из работы отделения партии», - подытожил Александр Козловский.
Напомним, 21 февраля экс-начальник регионального МЧС, помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерий Филимонов сменил Елену Полонскую на посту секретаря Псковского городского отделения «Единой России».