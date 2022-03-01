Политика

Сенатор Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской области

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Прием граждан пройдет с 10:00 до 12.00, в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса его организуют дистанционно.

Жители Псковской области могут обратиться по телефону: 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, их передадут сенатору. После этого Елена Бибикова свяжется с заявителями.