Политика

Знатоки политической истории Пскова могут выиграть путевки в «Артек»

Молодых псковичей приглашают принять участие в VI всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.



Состязание проходит в два этапа. Первый этап – региональный (заочный) с 15 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года, второй – федеральный (очный) с 21 по 22 июля 2022 года в Москве.



Принять участие в конкурсе могут молодые люди в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.



Рассказать об истории и культуре местного самоуправления своего края с учетом национальных и исторических особенностей развития, обратиться к истокам развития своих городов и сел, заглянуть в прошлое социального, экономического и политического устройства своей малой родины предлагают участникам организаторы конкурса.



Профессиональное жюри определит победителей конкурса, которые будут награждены путевками в федеральный образовательный центр «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации, добавили в администрации.



Зарегистрироваться, ознакомиться с положением и номинациями можно на сайте конкурса.