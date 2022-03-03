Политика

Путин поручил установить допвыплату семьям военных РФ, погибших на Украине

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 5 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, и в 3 млн рублей раненым военным РФ на Украине. Об этом он заявил в ходе совещание с членами Совбеза РФ, сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет, заявил Владимир Путин. По его словам, во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины солдаты и офицеры действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения, все поставленные в ходе спецоперации на Украине задачи успешно решаются.

«Русские и украинцы - один народ, я никогда от этого не откажусь», - цитирует президента России РИА Новости.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.