Политика

Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, уехавшим во время спецоперации

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время спецоперации, сообщают новостные Telegram-каналы.

«Некоторые наши "состоявшиеся" граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», - отметил Султан Хамзаев.



Также он добавил, что «нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России».