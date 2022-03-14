Псковские единороссы выполнили ряд наказов из народной программы

Промежуточные итоги работы по исполнению наказов избирателей, вошедших в народную программу «Единой России», подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов встретился с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, избранным по одномандатным городским округам Юрием Сорокиным, Алексеем Севастьяновым и Еленой Лунгу. Депутаты регионального парламента обсудили вопрос выполнения наказов избирателей
Единороссы уже реализовали ряд инициатив, которые были включены в народную программу, в основном, это вопросы, связанные со сферой ЖКХ, городской средой. Но некоторые наказы еще остались невыполненными, добавили в партии.
«В этой части важно наладить взаимодействие между областными и городскими депутатами, чтобы решать проблемы жителей своего округа, города совместными усилиями», – отметил Валерий Филимонов и предложил следующую встречу провести в расширенном формате, совместно с городскими депутатами.
Кроме того, на встрече обсудили вопросы предстоящей избирательной кампании в Псковскую городскую Думу.
Валерий Филимонов рассказал, что в настоящее время уже стартовал очередной этап кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» по обучению молодых политиков. И важно привлекать активную молодежь к участию в проекте и в предварительном голосовании, чтобы в городской Думе были инициативные люди, готовые работать на благо родного края, подчеркнул он.