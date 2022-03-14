Политика

Псковские единороссы выполнили ряд наказов из народной программы

Промежуточные итоги работы по исполнению наказов избирателей, вошедших в народную программу «Единой России», подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов встретился с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, избранным по одномандатным городским округам Юрием Сорокиным, Алексеем Севастьяновым и Еленой Лунгу. Депутаты регионального парламента обсудили вопрос выполнения наказов избирателей

Единороссы уже реализовали ряд инициатив, которые были включены в народную программу, в основном, это вопросы, связанные со сферой ЖКХ, городской средой. Но некоторые наказы еще остались невыполненными, добавили в партии.

«В этой части важно наладить взаимодействие между областными и городскими депутатами, чтобы решать проблемы жителей своего округа, города совместными усилиями», – отметил Валерий Филимонов и предложил следующую встречу провести в расширенном формате, совместно с городскими депутатами.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы предстоящей избирательной кампании в Псковскую городскую Думу.

«Сейчас уже началась регистрация на процедуру предварительного голосования, благодаря которой будут выбраны самые сильные кандидаты от партии на сентябрьские выборы. Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. А в мае псковичи смогут принять участие в процедуре предварительного отбора кандидатов на выборы и выбрать самых достойных», – пояснил Валерий Филимонов.

«Важно, чтобы в предварительном голосовании принимала участие и талантливая молодежь», – высказал предложение Алексей Севастьянов.

Валерий Филимонов рассказал, что в настоящее время уже стартовал очередной этап кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» по обучению молодых политиков. И важно привлекать активную молодежь к участию в проекте и в предварительном голосовании, чтобы в городской Думе были инициативные люди, готовые работать на благо родного края, подчеркнул он.