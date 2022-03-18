Политика

Лидера партии «Коммунисты России» отстранили за связь с прозападными финансово-политическими кругами

Чрезвычайный съезд партии «Коммунисты России» принял решение отстранить от должности своего лидера Максима Сурайкина, сообщает Telegram-канал «бриф».

Изображение: Википедия

Максим Сурайкин пытался скрыть «связь с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств, а также попытался связать партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников».

Новым председателем центрального комитета избрали Сергея Малинковича.

Отметим, представитель этой партии в Псковской области, депутат Островского районного Собрания Вячеслав Евдокименко участвовал в выборах в Псковское областное Собрание депутатов, проходивших в сентябре 2021 года. Впоследствии Вячеслав Евдокименко перешел в КПРФ.