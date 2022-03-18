Политика

В России могут отказаться от прямых выборов губернаторов

В этом году в России могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов.

Инициатива исходит от самих глав регионов. К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне спецоперации России на территории Украины, пишет «Коммерсантъ». Так, на выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, поясняет источник издания в администрации президента мотивацию возможного отказа от прямых выборов.

Другие собеседники дополняют, что в новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Источники издания утверждают, что рассматриваются два варианта развития событий. В первом речь идет об отказе от прямых выборов губернаторов. В этом случае главу региона могут избрать депутаты законодательных собраний. Тем не менее в ряде регионов, где в сентябре должны пройти выборы, эту информацию не подтвердили.

В качестве второго варианта рассматривают перенос выборов по решению ЦИК России. Для этого нужно, чтобы в субъекте ввели режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.