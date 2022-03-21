Политика

Лидер единороссов Пскова Валерий Филимонов стал гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 марта. Гость студии – секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке единороссов к сентябрьским выборам, о реализации Народной программы и политических ожиданиях от 2022 года, а также о спецоперации России на территории Украины и ее последствиях, о работе единороссов по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и контроле за ценами в магазинах.