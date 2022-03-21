Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Тамарой Новицкой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ней о мотивах ее прихода в региональную политику, о планах регионального отделения партии «Новые люди», о подготовке к сентябрьским муниципальным выборам и на другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.