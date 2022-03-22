Политика

«Гайд-парк»: Тамара Новицкая - новое лицо «Новых людей». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 марта. Гостем студии стала секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ней о мотивах ее прихода в региональную политику, о планах регионального отделения партии «Новые люди», о подготовке к сентябрьским муниципальным выборам и о других актуальных темах общественно-политической и социально-экономической повестки.