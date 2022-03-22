Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы будут обсуждаться вызовы и угрозы 2022 года: текущая геополитическая ситуация, перспективы развития региональной экономики в условиях антироссийских санкций, рост цен, меры поддержки населения и бизнеса, новые задачи, которые стоят перед Псковским областным Собранием.

Еще одна тема обсуждения - избирательная кампания 2022 года и нужно ли проводить выборы в России на фоне непростой геополитической ситуации.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.