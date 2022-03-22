Политика

Александр Котов: Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы отменять выборы

Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы отменять выборы. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта.

«В сентябре, в Единый день голосования, будут проходить выборы в представительные органы местного самоуправления, выбора глав муниципальных образований. Мы в обычном режиме готовимся к проведению этих выборов — и политические партии, и Избирательная комиссия, и органы местного самоуправления. Все идет как обычно», — сказал Александр Котов.

Кроме того, он отметил, что чересчур лояльное отношение власти к оппозиции может привести к событиям, которые были на Украине в 2014 году. «Оппозиции нужно вести себя ответственно, понимать, что и она отвечает за то, что происходит в стране. Действия оппозиции, когда они не скованы никакими рамками, могут привести к серьезным последствиям, что касается внутренней безопасности страны», — добавил он.