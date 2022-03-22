Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Мы живем в новой политической реальности. Одна из очевидных тенденций последнего времени — ограничение гражданских свобод, что выражается в ужесточении законодательства, закрытии СМИ, запрете социальных сетей, невозможности проведения публичных протестных мероприятий и других. Необходимость ограничения прав граждан власти объясняют сложностью ситуации, сложившейся в условиях противостояния РФ и коллективного Запада, принятия беспрецедентных антироссийских санкций, наличия внутри страны «пятой колонны» и необходимости оградить население от недостоверной информации, которая может привести к негативным социально значимым последствиям. То есть государство в сложный период истории защищает себя.

Наряду с теми, кто поддерживают этот курс, есть и те, кто выступают «против», видя в происходящем «затыкание ртов» оппозиционеров, борьбу с инакомыслием и наступление на гарантированные Конституцией РФ свободы — одно из последних сохранившихся завоеваний 1990-х.

Необходимо ли «закручивать гайки» или это может привести к серьезным негативным последствиям в обществе? Оправданы ли многочисленные запреты и ограничения? Нужны ли нашему народу гражданские свободы — или это не является для него ценностью, тем более сегодня, когда для людей более актуальны острые вопросы социально-экономической жизни? Об этом сегодня поспорят соведущие программы «Сообразим на троих» Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко. Слушатели могут присоединиться к обсуждению в прямом эфире. Телефон студии: 56-73-72.

Трансляция завершена.