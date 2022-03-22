Политика

Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии СПЧ при президенте

Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии по политическим правам Совета по правам человека при президенте 23 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале псковского «Яблока».

Заседание прошло в режиме zoom-конференции. Одним из вопросов, который рассмотрели на заседании комиссии, стал визит правоохранительных органов в офисы псковского «Яблока» и «Псковской губернии» 5 марта, обыски по месту жительства активистов «Яблока», ряда журналистов и в офисе регионального отделения партии 18 марта.

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Председатель комиссии, историк и журналист Николай Сванидзе пригласил для выступления на заседании лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга, правозащитника Льва Пономарева (иноагент по версии Минюста), Дениса Шадрина, адвоката «ОВД-Инфо» (иноагент по версии Минюста).

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В заседании участвовали члены СПЧ Игорь Каляпин (председатель комитета против пыток), Владимир Ряховский (управляющий партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр»), Наталия Евдокимова (ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга), Александр Верховский (директор информационно-аналитического центра «Сова») и Александр Точенов (президент Центра прикладных исследований и программ, ответственный секретарь СПЧ).