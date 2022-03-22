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Политика

Начальник городского УМВД прокомментировал обыски в офисе «Яблока»

25.03.2022 11:17|Псков

Изъятую из офиса регионального отделения партии «Яблока» технику пока не могут вернуть из-за расследования, сообщил начальник УМВД России по городу Сергей Сурин. Об этом с очередной 63-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат городской Думы от партии Татьяна Пасман по итогам выступления на сессии Сергея Сурина напомнила об обысках в офисе «Яблока» и спросила у начальника УМВД о судьбе компьютеров, которые 5 марта были изъяты из офиса партии.

 
«Ряд моментов, которые были озвучены, мы не можем раскрыть, пока идет расследование. Пройдет расследование – разберемся, и вам, вернее тем лицам, дадим ответ о проведенной работе и решениях», - сказал Сергей Сурин.
 

Он также отметил, что по технике может быть назначена компьютерная экспертиза, что будет способствовать отсрочиванию их возвращения в офис партии.

Теги: #псковская городская дума #умвд россии по псковской области #Яблоко #обыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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