Политика

Сессию Псковской гордумы могут перенести на 28 марта

Сессию Псковской городской Думы могут перенести на понедельник, 28 марта. Об этом сообщила глава города Пскова Елена Полонская в ходе беседы с журналистами 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое решение участники сессии могут принять из-за сообщения о минирования здания Городского культурного центра, в котором сегодня проходила сессия.

«В течение полутора часов сотрудники полиции проведут проверку. Если факт не подтвердится, сессия продолжится в обычном режиме, депутаты готовы работать до 18.00. Если все вопросы рассмотреть не успеют, сессию перенесут на понедельник или выберут другое место для ее проведения», - пояснила Елена Полонская.

Ранее стало известно, что все участники сессии эвакуировались из здания ГКЦ после сообщения о его минировании.