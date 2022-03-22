Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Разговор будет посвящен обсуждению новых вызовов и мер поддержки экономики и граждан. Гость студии, в частности, выскажет мнение по поводу текущей геополитической ситуации и перспектив развития экономики региона в условиях санкций, а также расскажет, какую помощь единороссы оказывают Донбассу.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.