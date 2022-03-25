Политика

Наталья Федорова возглавила реготделение совета местного самоуправления

Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» состоялась 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председателем регионального совета избрали главу Псковского района Наталью Федорову. Основной задачей сейчас станет совершенствование правовой базы для улучшения качества решения вопросов местного значения муниципальными образованиями.

Кроме того, на конференции избрали новый состав регионального совета, в который вошли главы муниципальных районов и поселений, представители территориальных общественных самоуправлений, депутаты представительных органов местного самоуправления и Псковского областного Собрания депутатов, ветераны органов местного самоуправления.