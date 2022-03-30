Политика

Андрей Маковский призвал депутатов отказаться от популизма

Псковским депутатам необходимо отказаться от популизма, заявил депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы рассматриваем вопросы капитального ремонта - это актуально. Наша партия "Новые люди" внесла предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы убеждены, что надо уделить этому внимание», - сказал депутат.

По его мнению, необходимо, чтобы ограничительные меры от COVID-19 не мешали развитию бизнеса в регионе. «Мы убеждены, что сейчас надо давать зеленый свет предпринимательству, чтобы увеличить доходную часть, чтобы не было безработицы», - пояснил он.