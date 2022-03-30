«Три мудреца»: «Двуглавая модель» в Пскове: finita la commedia. ВИДЕО

Весенний призыв в 2022 году в России будет меньше прошлогоднего - Шойгу

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поддержке региональной экономики

Более 3 млрд рублей потратили на капремонт в Псковской области с 2015 года

Александр Братчиков: Мы не дадим «червю национализма» снова поселиться рядом с нами