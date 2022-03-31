Политика

Псковским коммунистам повторно отказали в удовлетворении исков об отмене итогов выборов

Псковский областной суд в четверг, 31 марта, рассмотрел апелляционную жалобу регионального отделения КПРФ и экс-кандидата в депутаты областного Собрания от коммунистической партии Дмитрия Богданова на приговор Великолукского городского суда, согласно которому заявителям отказали в удовлетворении исков об отмене итогов выборов на одном из избирательных участков Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Напомним, Великолукский городской суд вынес приговор 18 февраля.