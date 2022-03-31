Политика

Советник губернатора примет участие в праймериз ЕР по выборам главы Гдовского района

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Александр Козловский провел встречу с главами волостей Гдовского района, руководителями предприятий города и активными гражданами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В частности, обсуждался вопрос о предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения кандидата на выборы главы района. Александр Козловский предложил рассмотреть возможность участия в этом внутрипартийном голосовании на должность главы советнику губернатора Алексею Васильеву, который несколько лет успешно работал в системе образования и органах муниципальной власти Гдовского района.

Предложение поддержали все присутствующие. Алексей Васильев, поблагодарив за доверие, принял положительное решение и подал заявление на участие в предварительном голосовании.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единой России»

В ходе встречи рассказать о проблематике в волостях, поделиться успехами в работе на местах смогли практически все присутствующие. Александр Козловский взял на контроль вопросы по обеспечению сельского населения лекарственными препаратами, по строительству ФАПов и обеспечению их медицинскими кадрами. Также была озвучена тема обеспечения населения дровами, вопрос реализации проектов по развитию туристического потенциала района. Говорили о строительстве школы, необходимости строительства в городе спортивных объектов и спортплощадок в Чернево и Смуравьево-2.