Политика

Андрей Турчак оказался в шаге от «высшей лиги» в рейтинге 100 ведущих политиков России

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поднялся на 22-е место в рейтинге 100 ведущих политиков России в марте 2022 года. Свежую версию рейтинга опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Андрей Турчак. Фото: пресс-служба Совета Федерации

В прошлом месяце сенатор от Псковской области Андрей Турчак занимал 23-ю строчку рейтинга. «Усиливается влияние секретаря Генсовета "Единой России", первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака (с 23-го на 22-е место), выступившего с серией инициатив по антисанкционным мерам (в том числе с предложением национализировать активы зарубежных компаний, прекративших деятельность в России)», — отмечает директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «Очень сильное влияние» (1–20), «Сильное влияние» (21–50), «Среднее влияние» (51–100).Таким образом, Андрей Турчак близок к вхождению в группу политиков с очень сильным влиянием.

Отметим, что Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – одна из ведущих российских компаний, работающих в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов.