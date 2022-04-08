Политика

YouTube «подписал себе приговор» – официальный представитель МИД

YouTube, судя по всему, подписал себе приговор, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала российских пользователей сохранять контент и переносить на российские платформы. «И побыстрее», — приводит ее слова РБК.

Кроме того, мнение о том, что видеохостинг может оказаться вне закона в РФ. Такое мнение выразил в субботу в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с блокировкой на YouTube канала «Дума ТВ».

«YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор. Блокировка (канала - ред.) "Дума ТВ" - западная версия свободы слова», - заявил он.

Добавим, «Дума ТВ» - автономная некоммерческая организация, канал полностью посвящен работе нижней палаты парламента, на его страницах в соцсетях и на сайте идет прямая трансляция заседаний Госдумы, публикуются видеосюжеты, комментарии депутатов.