Политика

Страницу Льва Шлосберга «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры

Страницу председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

В сообщении от техподдержки «ВКонтакте» заявлено, что на странице политика содержатся информационные материалы с недостоверной общественно значимой информацией о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине.

По мнению Льва Шлосберга, такие материалы на странице отсутствуют. Он обратился к администрации «ВКонтакте» с просьбой указать конкретные размещенные на странице публикации, противоречащие закону. Аналогичный запрос лидер псковского «Яблока» собирается сделать в Генеральную прокуратуру.