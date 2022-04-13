Политика

«Гайд-парк»: Александр Борисов о работе фракции «Единая Россия» в Госдуме. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 апреля. Гость студии – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Он рассказал о работе фракции, об итогах своей недавней встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, прокомментировал перспективы введения дистанционного электронного голосования на выборах и пояснил, как будет выстраивать свою депутатскую деятельность на территории псковского региона.