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Политика

«Гайд-парк»: Александр Борисов о работе фракции «Единая Россия» в Госдуме. ВИДЕО

14.04.2022 13:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 апреля. Гость студии – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. 

Он рассказал о работе фракции, об итогах своей недавней встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, прокомментировал перспективы введения дистанционного электронного голосования на выборах и пояснил, как будет выстраивать свою депутатскую деятельность на территории псковского региона.

Теги: #Единая Россия #политика #Гайдпарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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