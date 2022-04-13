Политика

Александр Борисов допустил изменения в народной программе ЕР из-за санкций

В народную программу партии «Единая Россия» могут быть внесены корректировки из-за санкций. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«Я уверен, что народная программа будет реализована. Наверняка будут какие-то коррективы, но здесь нам придется объяснить, почему. Здесь ведь не просто программа, с этой программой мы шли на выборы. И люди с нас в следующий выборный цикл спросят, поэтому нам нужно будет им объяснить», - сказал Александр Борисов.

При этом он подчеркнул, что партия и правительство приложат все усилия, чтобы народная программа была реализована. «Я не хотел бы выглядеть здесь излишним оптимистом, но и излишним пессимистом - тоже. Здесь надо будет смотреть по обстановке. Санкции беспрецедентны, в такой ситуации мы никогда не были, но я уверен, и это транслируется на уровне президента, что основные социальные обязательства будут выполнены, что экономические показатели мы постараемся сохранить», - отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.