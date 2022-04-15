Политика

Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах

Уже более полутора месяцев Россия ведет специальную военную операцию на территории Украины. Как ее воспринимают члены ЛДПР, рассказал координатор Псковского регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Также он прокомментировал уход из жизни Владимира Жириновского, введенные против страны санкции и провокации в информационном поле.

– Сейчас часто говорят, что все мы живем в учебнике истории. Если не каждый день, то неделю точно, пишется новая страница. Но, по мнению либерал-демократов, главу XXI века стоит перелистать к началу – еще 20-25 лет назад многие события были описаны с удивительной точностью.

– Для меня, для соратников по партии, которые нас поддерживают, нынешняя ситуация в стране не стала большим сюрпризом, какой она, возможно, оказалась для наших политических оппонентов. Владимир Вольфович Жириновский довольно четко описывал все по шагам, по дням. Он рассказывал еще в 1998 году, в 2006-ом, 2011-ом, а в декабре прошлого года 2021-го он даже назвал месяц и дату проведения операции на Украине.

В начале двухтысячных годов он говорил о том, что Владимир Путин будет главой государства несколько сроков, а летом 2007 года в телеэфире у Соловьева предупреждал, что, если мы не нанесем превентивный удар по Грузии, начнется геноцид абхазов, Южной Осетии. В 2007 году над этим посмеивались, но все мы стали свидетелями известных событий буквально через год. И здесь он оказался прав.

С 90-х годов он четко описывал ситуацию на Украине – от самого ее начала и до самого конца, который состоится, надеюсь, в ближайшие месяцы. Убежден, что Владимир Вольфович был прав: Россия будет только крепнуть, и все у нас будет хорошо. Все его политические прогнозы сбывались.

– Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким Владимира Жириновского, отдельно отметил, что лидер ЛДПР «всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России».

– К сожалению, уход из жизни таких людей, как Владимир Вольфович, никогда не бывает вовремя, но могу со всей ответственностью и с полным убеждением сказать, что сейчас его не хватает как никогда. Для Российской Федерации настали, наверное, наиболее тяжелые времена за последние десятилетия. Мы столкнулись с глобальной экономической войной, Россия живет в условиях санкций, которым не подвергалась за всю историю ни одна страна мира. Развернута нереальная информационная война, и в этих условиях, абсолютно убежден, ни один из источников информации не может быть достоверным.

– Даже официальные сводки и заявления?

– Во-первых, страна находится в состоянии проведения спецоперации, и, безусловно, и администрация президента, и министерство обороны сейчас должны какие-то моменты цензурировать. В частности, есть какая-то засекреченная информация: расположение наших войск, наши потери, потери противника и так далее.

К информации, которую мы получаем из неофициальных источников, – Telegram-каналы, социальные сети – мы должны относиться критически.

Надо понимать, что тут с обеих сторон задействованы довольно большие ресурсы как административные, так и финансовые. Есть фабрики троллей, которые отстаивают свою позицию. Это было и до развития интернета – только раньше пользовались газетами, радиостанциями. Ничего не ново, надо воспринимать, как данность, научиться воспринимать критически любую информацию из любого источника, стараться извлекать из нее исключительно факты.

– Приходилось ли слышать о том, как российские пранкеры созвонились с министром обороны Великобритании и выложили разговор в сети? Их канал в YouTube сразу заблокировали. К таким провокациям раньше мы относились с некоторой осторожностью, а здесь пранкеры внезапно оказались чуть ли не на службе у государства. Можно ли это считать примером общественного сплочения?

– Безусловно, российский народ сейчас объединен, как никогда. Это наша историческая, национальная особенность – в условиях угрозы мы забываем о политических несогласиях, религиозных, социальных. Мы, действительно, становимся одним, единым народом и вместе идем к победе. Это было, есть и будет всю нашу историю.

С творчеством пранкеров знаком давно. Действительно, они ходят по грани, где-то даже, возможно, эту грань пересекают. Но, к сожалению, мы живем в таких условиях, где современная борьба – будь то информационная война или военные операции – стирает, скажем так, многие рамки и границы дозволенного. И в первую очередь эти рамки начал стирать Запад по отношению к России. Мы видели, какое идет цензурирование российских СМИ в других государствах, мы видели, как годами, если не десятилетиями, формируется общественное мнение, направленное на создание негативного образа россиянина и нашего государства. В мире это все было допустимо. Почему мы должны играть по правилам, если наши соперники нарушают их изначально?

Источник: пресс-служба Псковского областного Собрания