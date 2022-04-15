Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Новая политическая реальность
Тверские управленцы
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Geely по специальной цене
Господин Рейтингомер
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о благоустройстве округа
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
школа без второго иняза
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
 
 
 
ещё Политика 15.04.2022 12:373 Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае 15.04.2022 16:440 Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах 15.04.2022 13:040 Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки 15.04.2022 12:558 Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове 15.04.2022 12:373 Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае 15.04.2022 11:101 Борис Елкин о работе с гордумой: У нас конструктивный диалог 
 
 
 
Самое популярное 12.04.2022 11:150 В инспекции труда рассказали, как псковичи будут отдыхать в майские праздники 14.04.2022 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев 14.04.2022 21:1419 Тысячу рублей выплатят пожилым псковичам за прививку от коронавируса 13.04.2022 10:360 Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову 13.04.2022 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах

15.04.2022 16:44|Псков

Уже более полутора месяцев Россия ведет специальную военную операцию на территории Украины. Как ее воспринимают члены ЛДПР, рассказал координатор Псковского регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Также он прокомментировал уход из жизни Владимира Жириновского, введенные против страны санкции и провокации в информационном поле.

 

– Сейчас часто говорят, что все мы живем в учебнике истории. Если не каждый день, то неделю точно, пишется новая страница. Но, по мнению либерал-демократов, главу XXI века стоит перелистать к началу – еще 20-25 лет назад многие события были описаны с удивительной точностью.

– Для меня, для соратников по партии, которые нас поддерживают, нынешняя ситуация в стране не стала большим сюрпризом, какой она, возможно, оказалась для наших политических оппонентов. Владимир Вольфович Жириновский довольно четко описывал все по шагам, по дням. Он рассказывал еще в 1998 году, в 2006-ом, 2011-ом, а в декабре прошлого года 2021-го он даже назвал месяц и дату проведения операции на Украине.

В начале двухтысячных годов он говорил о том, что Владимир Путин будет главой государства несколько сроков, а летом 2007 года в телеэфире у Соловьева предупреждал, что, если мы не нанесем превентивный удар по Грузии, начнется геноцид абхазов, Южной Осетии. В 2007 году над этим посмеивались, но все мы стали свидетелями известных событий буквально через год. И здесь он оказался прав.

С 90-х годов он четко описывал ситуацию на Украине – от самого ее начала и до самого конца, который состоится, надеюсь, в ближайшие месяцы. Убежден, что Владимир Вольфович был прав: Россия будет только крепнуть, и все у нас будет хорошо. Все его политические прогнозы сбывались.

– Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким Владимира Жириновского, отдельно отметил, что лидер ЛДПР «всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России».

– К сожалению, уход из жизни таких людей, как Владимир Вольфович, никогда не бывает вовремя, но могу со всей ответственностью и с полным убеждением сказать, что сейчас его не хватает как никогда. Для Российской Федерации настали, наверное, наиболее тяжелые времена за последние десятилетия. Мы столкнулись с глобальной экономической войной, Россия живет в условиях санкций, которым не подвергалась за всю историю ни одна страна мира. Развернута нереальная информационная война, и в этих условиях, абсолютно убежден, ни один из источников информации не может быть достоверным.

– Даже официальные сводки и заявления?

– Во-первых, страна находится в состоянии проведения спецоперации, и, безусловно, и администрация президента, и министерство обороны сейчас должны какие-то моменты цензурировать. В частности, есть какая-то засекреченная информация: расположение наших войск, наши потери, потери противника и так далее.

К информации, которую мы получаем из неофициальных источников, – Telegram-каналы, социальные сети – мы должны относиться критически.

Надо понимать, что тут с обеих сторон задействованы довольно большие ресурсы как административные, так и финансовые. Есть фабрики троллей, которые отстаивают свою позицию. Это было и до развития интернета – только раньше пользовались газетами, радиостанциями. Ничего не ново, надо воспринимать, как данность, научиться воспринимать критически любую информацию из любого источника, стараться извлекать из нее исключительно факты.

– Приходилось ли слышать о том, как российские пранкеры созвонились с министром обороны Великобритании и выложили разговор в сети? Их канал в YouTube сразу заблокировали. К таким провокациям раньше мы относились с некоторой осторожностью, а здесь пранкеры внезапно оказались чуть ли не на службе у государства. Можно ли это считать примером общественного сплочения?

– Безусловно, российский народ сейчас объединен, как никогда. Это наша историческая, национальная особенность – в условиях угрозы мы забываем о политических несогласиях, религиозных, социальных. Мы, действительно, становимся одним, единым народом и вместе идем к победе. Это было, есть и будет всю нашу историю.

С творчеством пранкеров знаком давно. Действительно, они ходят по грани, где-то даже, возможно, эту грань пересекают. Но, к сожалению, мы живем в таких условиях, где современная борьба – будь то информационная война или военные операции – стирает, скажем так, многие рамки и границы дозволенного. И в первую очередь эти рамки начал стирать Запад по отношению к России. Мы видели, какое идет цензурирование российских СМИ в других государствах, мы видели, как годами, если не десятилетиями, формируется общественное мнение, направленное на создание негативного образа россиянина и нашего государства. В мире это все было допустимо. Почему мы должны играть по правилам, если наши соперники нарушают их изначально?

Источник: пресс-служба Псковского областного Собрания

Теги: #псковское областное собрание #ЛДПР #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 340 человек
15.04.2022, 18:050 Псковские композиторы и поэты почтят память Станислава Золотцева 15.04.2022, 17:580 Глава Великих Лук обратился к руководству местного кафе из-за нарушения режима работы 15.04.2022, 17:490 Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий 15.04.2022, 17:480 Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных» пройдет в Пскове
15.04.2022, 17:450 Десять новых игровых комплексов появятся в Великих Луках 15.04.2022, 17:351 Выплаты ветеранам к Дню Победы в Псковской области увеличат в два раза 15.04.2022, 17:300 Дорогу к монастырю отремонтирует «Псковавтодор» 15.04.2022, 17:280 В Псковской области началась подготовка к празднованию Дня Победы
15.04.2022, 17:270 «Дабришутинг»: Воля, земля и твари. ВИДЕО 15.04.2022, 17:270 От коронавируса в Великих Луках привились почти 36 тысяч человек 15.04.2022, 17:060 В Пскове пропал 34-летний мужчина 15.04.2022, 17:030 Два псковских оптовика необоснованно подняли цены на офисную бумагу
15.04.2022, 17:000 Проголосовать за объекты благоустройства-2023 призвал Александр Козловский 15.04.2022, 16:500 «Мицубиси» и ВАЗ столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове 15.04.2022, 16:490 Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера 15.04.2022, 16:440 Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах
15.04.2022, 16:390 Сказку о царе Салтане предлагают посмотреть псковичам 15.04.2022, 16:341 Воля, земля и твари 15.04.2022, 16:200 Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег 15.04.2022, 16:191 Дмитрий Месхиев рассказал о «жирной точке» в своей кинобиографии
15.04.2022, 16:000 Игорь Иванов о пенсионном обеспечении и зарплатах в Псковской области 15.04.2022, 15:470 Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами 15.04.2022, 15:390 Пскович отправится в колонию за оскорбление и насилие над полицейским 15.04.2022, 15:361 Первые заявки поступили на конкурс «Чистый Псков»
15.04.2022, 15:320 Более 20 тысяч предпринимателей Северо-Запада используют бесплатные сервисы Сбера 15.04.2022, 15:290 Премьера спектакля «без текста» состоится на псковской сцене 15.04.2022, 15:190 Мокрый снег и 9 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 апреля 15.04.2022, 15:090 Народные дружины в Пскове отмечают 10 лет со дня образования
15.04.2022, 15:040 «Летопись псковской медицины»: вышла в свет книга депутата Виктора Антонова 15.04.2022, 14:581 В Пскове сотрудники предприятия «Элементум» опасаются увольнения 15.04.2022, 14:460 Дмитрий Месхиев: Попытка отменить русскую культуру вызывает улыбку и смех 15.04.2022, 14:380 Дополнительные автобусы запустят в Пскове в праздник Пасхи и Вербное воскресенье
15.04.2022, 14:190 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе». ВИДЕО 15.04.2022, 14:180 Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок по всей России 15.04.2022, 14:110 Центр по импортозамещению создадут в Псковской области 15.04.2022, 14:100 Псковский театр подает заявку на гастроли в Донецк и собирается осенью в Уругвай
15.04.2022, 14:001 В рубель: Национализация 2.0, утомившаяся инфляция и олени в цифре 15.04.2022, 13:471 В Псковской области снимаются временные ограничения на работу общепита 15.04.2022, 13:460 В далекие края. ЛОНГРИД 15.04.2022, 13:440 Награды от Псковской городской Думы получат пять человек
15.04.2022, 13:350 Денис Иванов принял участие в мастер-классе по воркауту для студентов 15.04.2022, 13:330 Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят четырех человек  15.04.2022, 13:320 «Карта убитых дорог»: для псковичей запустили «горячую линию» 15.04.2022, 13:280 Павла Дроздова не стали награждать благодарностью Псковской гордумы
15.04.2022, 13:190 «Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие. ВИДЕО 15.04.2022, 13:040 Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки 15.04.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 15.04.2022, 13:0012 «Пароход» продают в Пскове за 45 миллионов рублей
15.04.2022, 12:558 Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове 15.04.2022, 12:480 «Хайпожоры»: Готов ли RuTube заменить YouTube и как жить в условиях «цифровых» санкций? ВИДЕО 15.04.2022, 12:420 Сбер: В марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раза 15.04.2022, 12:373 Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае
15.04.2022, 12:321 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Савицкой 15.04.2022, 12:280 START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФон 15.04.2022, 12:250 Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области 15.04.2022, 12:150 Роспотребнадзор подготовил для регионов новые рекомендации по тестированию на COVID-19
15.04.2022, 12:090 Группу из Таджикистана незаконно прописала псковичка 15.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 15.04.2022, 11:570 В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине 15.04.2022, 11:520 Микротощая рана
15.04.2022, 11:490 Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу 15.04.2022, 11:411 Борис Елкин предложил горожанам контролировать качество уборки Пскова  15.04.2022, 11:390 Известная пианистка исполнит в Пскове одно из сложнейших произведений Рахманинова 15.04.2022, 11:330 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе»
15.04.2022, 11:292 Псков не планирует возвращать деньги по программам приграничного сотрудничества 15.04.2022, 11:240 Возможность заниматься в кружках появилась у 3,5 тысяч псковских школьников 15.04.2022, 11:210 Горводоканал приглашает псковичей на работу 15.04.2022, 11:175 Борис Елкин заявил о нехватке достойных кадров для школ и детсадов Пскова 
15.04.2022, 11:110 «Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие 15.04.2022, 11:101 Борис Елкин о работе с гордумой: У нас конструктивный диалог  15.04.2022, 11:080 Около 200 мероприятий организовали для молодых псковичей за год 15.04.2022, 11:061 Псковская область получит более 22 млн рублей на поддержку промышленных предприятий
15.04.2022, 11:040 Борис Елкин перечислил основные темы обращений псковичей 15.04.2022, 11:020 Псковича оштрафовали за самовольное подключение к электросетям 15.04.2022, 10:590 На сэкономленные средства осенью в Пскове высадят деревья 15.04.2022, 10:540 Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за год
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru