Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Главная тема обсуждения - перспективы Союзного государства России и Белоруссии. Каковы цели и задачи Союзного государства? Хватит ли финансовых средств на их реализацию? Поможет ли сотрудничество России с Белоруссией в восстановлении логистических и производственных цепочек?

Трансляция завершена.