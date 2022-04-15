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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

18.04.2022 12:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Главная тема обсуждения - перспективы Союзного государства России и Белоруссии. Каковы цели и задачи Союзного государства? Хватит ли финансовых средств на их реализацию? Поможет ли сотрудничество России с Белоруссией в восстановлении логистических и производственных цепочек? 

Трансляция завершена.

Теги: #Белоруссия #Россия #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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