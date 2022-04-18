Политика

«Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области

«Единая Россия» на выборах в сентябре представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Мы планируем выставить наших кандидатов на все мандаты, которые будут. Мы, партия ответственная, поэтому мы не выбираем, где лучше, а где хуже, мы полностью представляем возможность того, чтобы наши кандидаты были представлены во всех районных Собраниях, на выборах глав районов и депутатов городских Дум. Большая кампания, мы к ней готовимся», - сказал Александр Козловский.

Он добавил, что на данный момент в Псковской области партия «Единая Россия» регистрирует желающих на участие в праймериз. Голосование пройдет в мае. Заявившиеся кандидаты уже начали проводить встречи в потенциальных избирательных округах, в мае их планируют организовывать чаще.