«Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области

«Единая Россия» на выборах в сентябре представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он добавил, что на данный момент в Псковской области партия «Единая Россия» регистрирует желающих на участие в праймериз. Голосование пройдет в мае. Заявившиеся кандидаты уже начали проводить встречи в потенциальных избирательных округах, в мае их планируют организовывать чаще.