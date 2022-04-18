Политика

Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России». Она стартовала на сайте PG.ER.RU и продлится до 27 мая, сообщили в пресс-службе партии.

Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги» или Мос.ру, (для жителей Москвы), что обеспечит легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей. Само электронное предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая, напомнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он отметил, что уровень конкуренции среди кандидатов на участие в процедуре по выборам в заксобрания уже достиг прошлогоднего. Сейчас это 4 человека на место. По выборам в советы административных центров - 2 человека на место против по 4 человека в прошлом году. Регистрация кандидатов продолжается.

«К настоящему времени в систему ПГ-2022 внесены данные 1435 зарегистрированных кандидатов, остаются на рассмотрении еще более 300. Сумма заявлений уже более чем вдвое выше общего числа мандатов. Регистрация продлится еще 10 дней, в финале ожидаем больше заявок», — сказал Сергей Перминов.

Он также сообщил о росте доли женщин-кандидатов и беспартийных кандидатов. «В прошлом году главными выборами стали кампании во всех 85 регионах по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва. Если проводить параллели с более сопоставимым сезоном-2020, то можно отметить рост доли женщин с 32 до 43% в 2022 году, рост доли беспартийных среди кандидатов — с 26 до 32%, действующих депутатов — меньше на 5% (уже не 25, а 20%)», — отметил Сергей Перминов.

С точки зрения рода занятий или профессий кандидатов он отметил приток представителей образовательной сферы. «Сразу на 10% — более весомая категория, чем в 2020-м. Представителей МСП и коммерческого сектора меньше на 8%. Виден интерес к участию в процедуре ПГ у людей, занятых общественной деятельностью и в сфере культуры — здесь 3-4% роста», — отметил Сергей Перминов.

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится в электронном формате с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.