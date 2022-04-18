Политика

У псковской «Молодой гвардии Единой России» появился новый лидер

Обязанности руководителя Псковского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» будет исполнять Татьяна Шепелева. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: телеграм-канал Александра Козловского

«У Псковского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" – новый лидер. Обязанности руководителя организации исполняет Татьяна Шепелева», - написал Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Татьяна Шепелева и парламентарий во время рабочей встречи обсудили участие молодогвардейцев в партийных проектах, а также планы их работы на этот год.

«Приятно отметить, что активисты "Молодой гвардии" задействованы в волонтерстве и оказании помощи беженцам Донбасса. Для нашей партии эти направления деятельности – одни из приоритетных», - добавил Александр Козловский.