Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 апреля. Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы обсудили изменения в Устав псковского региона, в том числе касающиеся переименования администрации Псковской области в правительство, и изменение системы управления Псковом. Также речь зашла о мерах поддержки экономики, о помощи прибывшим в Псковскую область беженцам из ДНР, ЛНР и Украины и о подготовке к сентябрьским выборам.