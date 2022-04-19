Политика

Региональный парламент планирует назначать и проводить внеочередные сессии в течение суток

Региональный парламент планирует назначать и проводить внеочередные сессии в течение суток. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Будем рассматривать поправки в наш регламент для того, чтобы внеочередные сессии мы могли назначать и проводить в течение суток — от момента, когда нам поступит закон, который потребует чрезвычайного, скорейшего рассмотрения и принятия решения. Очень надеюсь, что коллеги поддержат это решение. Внесем изменение в регламент и будем готовы собираться в самые кратчайшие сроки, реагировать поправками в наше региональное законодательство», — отметил Александр Котов.

Напомним, внеочередная сессия областного Собрания депутатов состоялась 14 апреля. Парламентарии приняли закон, определяющий условия получения и размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.