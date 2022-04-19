Политика

Депутат Тюменцев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по одномандатному округу

Действующий депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев подал заявление о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в гордуму по одномандатному округу в связи с тем, что будет баллотироваться по партийному списку в составе территориальной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. В ближайшее время регистрация участника процедуры праймериз по одномандатному округу будет аннулирована.

По информации ПЛН, на процедуру предварительного голосования в Пскове выдвинулись еще 12 человек. Это действующие депутаты гордумы Сергей Гаврилов, Галина Неваленная и Ольга Федорова, экс-депутат областного Собрания Наталья Мельникова, а также Андрей Лихоман, Александр Скала, Дмитрий Москвичев, Виктория Сорокина, Ольга Замирская, Юрий Безъязычный, Юрий Бурлин и Светлана Данилова.

Как сообщалось ранее, в праймериз планируют участвовать действующие депутаты Григорий Стороненков, Дмитрий Барабанов, Валерий Тюменцев, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов, а также Максим Хорошилин, Константин Вересов, Мария Лисенкова, Татьяна Федорова, Алексей Форш, Александр Тищенко и Инга Кузьмина.

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Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само.предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.