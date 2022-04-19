Политика

Пскович стал финалистом всероссийского конкурса по избирательному праву

Две работы члена Молодежной избирательной комиссии Псковской области прошли в финал всероссийского конкурса «Атмосфера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Студент 3 курса института математического моделирования и игропрактики Псковского государственного университета, член Молодежной избирательной комиссии Илья Никитин стал финалистом конкурса по вопросам избирательного права и избирательного процесса в двух номинациях — «Цифровая волна» и «Творческий циклон».

Его конкурсные работы получили высокую оценку жюри и допущены к очной защите в финале, который пройдет в Москве.

«Верим в Илью и гордимся, что такие активные, молодые ребята в нашей команде», - отметили в избирательной комиссии региона.