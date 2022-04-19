«Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ. ВИДЕО

Псковский «Экопром» поддержал акцию по сбору макулатуры, стекла и пластика. ВИДЕО

Более 6 тысяч псковских семей получили сертификаты на маткапитал без личного обращения в ПФР

В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля