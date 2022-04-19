«Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 апреля.
Соведущие передачи Олег Добрынин, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили со слушателями самые интересные и важные вопросы актуальной повестки.
Ключевые темы выпуска:
Традиционно в апреле публикуются сведения о доходах и имуществе чиновников и депутатов. Семи-, восьми- и даже девятизначные числа в декларациях вызывают раздражение у многих наших сограждан и заставляют задаваться вопросами: а не переплачивает ли народ своим слугам? Какое вознаграждение чиновничьего труда следует считать справедливым? И вообще можно ли верить чиновничьим декларациям о доходах и имуществе — или это, говоря языком довлатовского героя, фикция, как и всё остальное?
Между тем цены на продукты и товары продолжают расти. Что ни возьми — чай, печенье, так называемый борщевой набор, лекарства, бумага, бытовая техника, машины, услуги ЖКХ, всё что угодно становится дороже. Обоснован ли постоянный рост цен и можно ли его остановить в принципе? Есть ли у властей и контролирующих органов реальные рычаги повлиять на ситуацию? Что будет происходить с социально-экономическим положением населения в будущем и как это отразится на общественных настроениях, политических процессах, итогах сентябрьских выборов?
Сегодня отмечается День местного самоуправления. Профессиональный праздник муниципальные служащие отмечают в условиях очередной реформы МСУ и ожидания нового закона Клишаса — Крашенинникова. МСУ теперь уже де-юре встраивается во властную вертикаль — единую систему публичной власти. Хорошо это или плохо, когда у федеральной и региональной власти полномочий становится больше, а на местах — еще меньше? Беспокоит ли вас положение МСУ - или нашим людям это вообще «по барабану»? Должны ли россияне сами определять вопросы своей жизни? Или же правы те, кто считает, что в массе своей мы не способны к эффективной самоорганизации и самоуправлению, хоть в масштабах дома, хоть в границах муниципального образования?
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