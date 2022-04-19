Политика

День рождения Ленина отметят псковские коммунисты

День рождения Владимира Ленина отметят псковские коммунисты 22 апреля. Завтра они планируют возложить цветы ко всем памятникам вождю революции, расположенным на территории Псковской области. Об этом корреспонденту радио «ПЛН FM» сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

В частности, в полдень начнется церемония возложения цветов к памятнику на площади Ленина в Пскове, после чего коммунисты отправятся к памятнику у Дома Советов.

Неотъемлемой частью мероприятий, посвященных дню рождения вождя, по словам Петра Алексеенко, являются коммунистические субботники. Так, в областном центре 23 апреля партийцы расчистят от прошлогодней листвы и мусора территорию Домика «Искры». Подобные акции в эти дни проходят и в районах Псковской области. 20 апреля коммунисты организовали уборку в заброшенном сквере у памятника Ленина в Великих Луках и на территории у памятника вождю на площади Советов в Дедовичах.

Напомним, 22 апреля исполняется 152 года со дня рождения Ленина.