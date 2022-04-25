Политика

Сергей Гаврилов может сменить Елену Полонскую на посту главы Пскова

Исполняющим полномочия главы Пскова может стать Сергей Гаврилов, в настоящее время занимающий должность заместителя главы города. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Сергей Гаврилов. Фото: пресс-служба гордумы

Сегодня, 25 апреля, вечером запланировано заседание фракции партии «Единая Россия» в гордуме, на котором будет принято окончательное решение по кандидатуре для избрания и. п. города Пскова.

Конкурент Елены Полонской на выборах главы города в 2019 году Григорий Турчин, по имеющейся информации, не планирует выдвигать свою кандидатуру на роль исполняющего полномочия на временный период.

Смотрите также Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова рассмотрят 26 апреля

Напомним, вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Пскова Елены Полонской рассмотрят на внеочередной сессии Псковской городской Думы 26 апреля.

Сергей Гаврилов родился 14 октября 1966 в городе Ломоносове Ленинградской области. Образование - высшее.

В 1985-1989 годах учился в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов имени Пролетариата Донбасса по специальности: штурманская тактическая авиация; квалификация - офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер.

В 1984-2000 годах проходил службу в рядах российской армии. За годы службы в Вооруженных силах принимал участие в 1-й и 2-й Чеченских компаниях, в Грузино-Абхазском конфликте.

В 2000-2003 годах учился в Псковском политехническом институте-филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, квалификация - менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2010 год работал директором ООО «Глэдис».

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (Москва), факультет экономики по специальности «государственное и муниципальное управление», специализация «Стратегическое управление социально-экономическим развитием».

С 2010 по 2015 год - заместитель директора ООО «ТК "Глэдис"».

С 2007 по 2012 год - депутат Псковской городской Думы 4-го созыва по округу № 6. Участвовал в работе комитетов по бюджету, налогам и финансовому контролю; по правовым вопросам и местному самоуправлению. Является членом партии «Единая Россия» с 22 августа 2006 года.

24 ноября 2015 года на 64-й сессии Псковской городской Думы в ходе тайного голосования был избран заместителем главы муниципального образования «Город Псков» и председателем комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

10 сентября 2017 был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 4.

Женат. Воспитывает сына и дочь.